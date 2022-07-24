«Локомотив» — «Ростов»: Уткин вывел команду вперед после ошибки вратаря Худякова

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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин вывел команду вперед после ошибки вратаря «Локомотива» Даниила Худякова в матче 2-го тура РПЛ.

Голкипер «Локо» не смог вынести мяч и хавбек ростовского клуба переправил мяч в вотора.