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Гол Агаларова принес «Ахмату» волевую победу над «Факелом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
24 июля. «Ахмат» — «Факел» — 2:1.
Фото ФК «Ахмат».

«Ахмат» одержал волевую победу над «Факелом» в матче 2-го тура РПЛ. Грозненцы на своем поле одолели соперника со счетом 2:1.

Гости открыли счет в середине первого тайма. Автором гола стал нападающий Максим Максимов.

«Ахмат» сравнял счет также в первом тайме: отличился форвард Владимир Ильин.

А победу «Ахмату» принес точный удар во второй половине нападающего Гамида Агаларова. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ забил дебютный гол в составе команды из Грозного.

В следующем туре «Ахмат» 30 июля проведет гостевой матч против «Сочи». В этот же день «Факел» на своем поле примет «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Факел
Голы
Максимов, 27 (0:1), Ильин, 37 (1:1), Агаларов, 64 (2:1)
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов Журавлев Садулаев (Бериша, 8, Нижич, 75) Швец Трошечкин (Агаларов, 46) Харин (Олейников, 90) Тимофеев Ильин (Конате, 75)
Факел
Городовой Черов Дашаев Магаль (Шляков, 82) Божин Акбашев Альшин (Мастерной, 81) Квеквескири (Шаваев, 72) Дмитриев (Мендель, 72) Максимов Аппаев (Ивахнов, 79)
Предупреждения
Швец 66’  -  Акбашев 63’, Шаваев 74’
Судьи
Амелин (Тула) Миневич (Смоленск) Иванов (Кострома)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)

Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
4
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

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