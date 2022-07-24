Гол Агаларова принес «Ахмату» волевую победу над «Факелом»

«Ахмат» одержал волевую победу над «Факелом» в матче 2-го тура РПЛ. Грозненцы на своем поле одолели соперника со счетом 2:1.

Гости открыли счет в середине первого тайма. Автором гола стал нападающий Максим Максимов.

«Ахмат» сравнял счет также в первом тайме: отличился форвард Владимир Ильин.

А победу «Ахмату» принес точный удар во второй половине нападающего Гамида Агаларова. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ забил дебютный гол в составе команды из Грозного.

В следующем туре «Ахмат» 30 июля проведет гостевой матч против «Сочи». В этот же день «Факел» на своем поле примет «Динамо».