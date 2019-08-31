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«Локомотив» — «Ростов»: Антон Миранчук забил после передачи Жоау Мариу

18:13
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«Локомотив» забил в ворота «Ростова» в матче 8-го тура российской премьер-лиги.

На 81-й минуте встречи Жоау Мариу на фланге убрал Романа Еременко, стянул защитников и выкатил под удар Антону Миранчуку, который в два касания обработал мяч и отправил в нижний ближний угол.

Напомним, что Жоау Мариу проводит свой дебютный матч в составе «Локо».

Локомотив — Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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