«Локомотив» забил в ворота «Ростова» в матче 8-го тура российской премьер-лиги.

На 81-й минуте встречи Жоау Мариу на фланге убрал Романа Еременко, стянул защитников и выкатил под удар Антону Миранчуку, который в два касания обработал мяч и отправил в нижний ближний угол.

Напомним, что Жоау Мариу проводит свой дебютный матч в составе «Локо».

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр