«Локомотив» — «Ростов»: Антон Миранчук забил после передачи Жоау Мариу
18:13
«Локомотив» забил в ворота «Ростова» в матче 8-го тура российской премьер-лиги.
На 81-й минуте встречи Жоау Мариу на фланге убрал Романа Еременко, стянул защитников и выкатил под удар Антону Миранчуку, который в два касания обработал мяч и отправил в нижний ближний угол.
Напомним, что Жоау Мариу проводит свой дебютный матч в составе «Локо».
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...