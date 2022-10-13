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Сегодня, 14:08

«Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера

Читать «СЭ» в
Андрей Федоров.
Фото ФК «Локомотив»

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» стал Андрей Федоров. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 13 октября.

Специалист будет готовить московскую команду к матчу 13-го тура РПЛ против «Торпедо». Встреча пройдет 15 октября.

Федоров присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера с февраля 2021 года. С марта он был главным тренером «Локомотива-Казанки», где проработал до июня 2022-го.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак
Источник: https://www.fclm.ru/news/n/andrey-fedorov-coach/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Урал 12 3 1 8 11-22 10
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
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 Химки 12 2 2 8 13-23 8
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