Талалаев — об Уткине: «Смотришь на него за шахматной доской и понимаешь, почему он такой нестандартный»
Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал, как в прошлом сезоне в его команде прогрессировал один из лучших игроков нынешнего чемпионата России, автор победного гола сборной страны в недавнем матче с Киргизией Даниил Уткин.
— Считаю, что Утя, очень тонкий футболист, уже в прошлом году, играя за «Ахмат», заслуживал приглашения в сборную, — сказал Талалаев. — Конечно, мне приятно смотреть за его прогрессом. Но считаю, что большая заслуга принадлежит тренерам, которые его нашли и воспитали в «Краснодаре», и ему самому. Этот человек делает себя сам.
Уткин же не просто так стал абсолютно лучшим по подборам. Большинство неискушенных зрителей, фанатов видят только действия с мячом, то есть в случае с Даней — удары и передачи. «Ростов» был нашим соперником по Кубку, и мы постепенно к нему готовились, еще не зная, что уже не сможем на этом матче работать. Всегда анализировали цифры по чемпионату в целом, особенно применительно к нашему предстоящему сопернику. Так вот, Уткин к этому времени шел на первом месте в РПЛ по подборам.
— Сложно ли с ним работать и поддерживаете ли контакт — поздравили, например, с победным голом в Киргизии?
— Контакт поддерживаю, но с победным мячом не поздравил. Конечно, первый матч и первый гол за сборную не рядовые события. Но я сторонник того, что, если человек ставит перед собой очень высокие цели, то и пошаговые задачи тоже должны быть высокими. И их достижение — само собой разумеющимся.
А работать с Уткиным было очень легко. На него похож в плане ментальности Ваня Олейников, который сейчас в «Ахмате» очень сильно прогрессирует. Мы нашли его во второй лиге, а следили еще с ЦСКА, когда он играл крайнего защитника. Ваньке немножко не хватает эгоизма и наглости — и в жизни, и на поле. Если такие нестандартные футболисты, как Садуллаев, Олейников, Уткин, Коновалов, Мелкадзе, будут находить баланс в понимании себя в футболе и футбола вокруг себя, то думаю, что они достигнут успеха в максимально короткие сроки. Им генетически многое дано, и тренерами многое заложено. Поэтому и спрашиваться с них должно много. Всегда говорю им: если я тебя чаще дергаю на тренировках, в жизни чаще провожу беседы, на собраниях чаще тебя клюю, значит, тебе больше дано и поэтому с тебя выше спрос.
— Когда-то Валерий Лобановский писал диплом как инженер, рассчитывая идеальную траекторию своего знаменитого углового удара. Как думаете, Уткину в его штрафных, будь то прямые удары или подачи на Комличенко, помогают уроки шахмат в академии «Краснодара»? Это развило в том числе и его футбольный интеллект?
— Смотрел две их партии со вниманием. Сам я плохо играю в шахматы. Но когда я видел ряд ходов Уткина, для меня это было лишним подтверждением, что он очень нестандартный парень. Половину его идей я не заметил, они были выше моего понимания. И так же на поле. У меня всегда в командах есть игроки, и хочу их видеть, которым не надо подсказывать ходы на поле. Они мыслят и делают их быстрее, чем мы со скамейки или с трибуны их понимаем. Может, есть великие тренеры, которые все видят и предвосхищают. Я к их числу не отношусь, и Уткин меня нередко удивляет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1