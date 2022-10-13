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Талалаев — об Уткине: «Смотришь на него за шахматной доской и понимаешь, почему он такой нестандартный»

Талалаев рассказал, что думает об игре Даниила Уткина
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Даниил Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал, как в прошлом сезоне в его команде прогрессировал один из лучших игроков нынешнего чемпионата России, автор победного гола сборной страны в недавнем матче с Киргизией Даниил Уткин.

— Считаю, что Утя, очень тонкий футболист, уже в прошлом году, играя за «Ахмат», заслуживал приглашения в сборную, — сказал Талалаев. — Конечно, мне приятно смотреть за его прогрессом. Но считаю, что большая заслуга принадлежит тренерам, которые его нашли и воспитали в «Краснодаре», и ему самому. Этот человек делает себя сам.

Уткин же не просто так стал абсолютно лучшим по подборам. Большинство неискушенных зрителей, фанатов видят только действия с мячом, то есть в случае с Даней — удары и передачи. «Ростов» был нашим соперником по Кубку, и мы постепенно к нему готовились, еще не зная, что уже не сможем на этом матче работать. Всегда анализировали цифры по чемпионату в целом, особенно применительно к нашему предстоящему сопернику. Так вот, Уткин к этому времени шел на первом месте в РПЛ по подборам.

— Сложно ли с ним работать и поддерживаете ли контакт — поздравили, например, с победным голом в Киргизии?

— Контакт поддерживаю, но с победным мячом не поздравил. Конечно, первый матч и первый гол за сборную не рядовые события. Но я сторонник того, что, если человек ставит перед собой очень высокие цели, то и пошаговые задачи тоже должны быть высокими. И их достижение — само собой разумеющимся.

А работать с Уткиным было очень легко. На него похож в плане ментальности Ваня Олейников, который сейчас в «Ахмате» очень сильно прогрессирует. Мы нашли его во второй лиге, а следили еще с ЦСКА, когда он играл крайнего защитника. Ваньке немножко не хватает эгоизма и наглости — и в жизни, и на поле. Если такие нестандартные футболисты, как Садуллаев, Олейников, Уткин, Коновалов, Мелкадзе, будут находить баланс в понимании себя в футболе и футбола вокруг себя, то думаю, что они достигнут успеха в максимально короткие сроки. Им генетически многое дано, и тренерами многое заложено. Поэтому и спрашиваться с них должно много. Всегда говорю им: если я тебя чаще дергаю на тренировках, в жизни чаще провожу беседы, на собраниях чаще тебя клюю, значит, тебе больше дано и поэтому с тебя выше спрос.

— Когда-то Валерий Лобановский писал диплом как инженер, рассчитывая идеальную траекторию своего знаменитого углового удара. Как думаете, Уткину в его штрафных, будь то прямые удары или подачи на Комличенко, помогают уроки шахмат в академии «Краснодара»? Это развило в том числе и его футбольный интеллект?

— Смотрел две их партии со вниманием. Сам я плохо играю в шахматы. Но когда я видел ряд ходов Уткина, для меня это было лишним подтверждением, что он очень нестандартный парень. Половину его идей я не заметил, они были выше моего понимания. И так же на поле. У меня всегда в командах есть игроки, и хочу их видеть, которым не надо подсказывать ходы на поле. Они мыслят и делают их быстрее, чем мы со скамейки или с трибуны их понимаем. Может, есть великие тренеры, которые все видят и предвосхищают. Я к их числу не отношусь, и Уткин меня нередко удивляет.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Андрей Талалаев
Даниил Уткин
ФК Ростов
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3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
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12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
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15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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