«Локомотив» — «Краснодар»: Рамирес получил вторую желтую и покинул поле

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес покинул поле на 63-й минуте матча с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ — 2:2.

Рамирес получил первую желтую карточку на 56-й минуте, а вторую на 63-й, когда боролся с Бариновым, поставившим ему корпус, махнул рукой и попал Дмитрию в шею.