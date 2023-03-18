«Локомотив» — «Краснодар»: Рамирес получил вторую желтую и покинул поле
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес покинул поле на 63-й минуте матча с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ — 2:2.
Рамирес получил первую желтую карточку на 56-й минуте, а вторую на 63-й, когда боролся с Бариновым, поставившим ему корпус, махнул рукой и попал Дмитрию в шею.
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|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
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|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
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|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
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Спартак
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