«Локомотив»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024
Полное название: АО «Футбольный клуб «Локомотив»»
Год основания: 1922
Главный тренер: Михаил Галактионов
Капитан: Дмитрий Баринов
Домашний стадион: «РЖД Арена»
Сезон 2022 / 2023 стал 101-м в истории «Локомотива». Команда в 31-й раз участвовала чемпионате России (ни одного розыгрыша также не пропустили ЦСКА и «Спартак»). По итогам сезона железнодорожники заняли 8-е место. В Кубке России команда дошла до 2-го этапа 1/4 финала пути регионов, где уступила в серии пенальти «Акрону».
Календарь «Локомотива» в чемпионате России — 2023 / 2024
1-й тур: 22 июля, суббота
- «Локомотив» — «Рубин» — 17:30
2-й тур, 30 июля, воскресенье
- «Факел» — «Локомотив» — 17:30
3-й тур, 5 августа, суббота
- ЦСКА — «Локомотив» — 20:00
4-й тур, 12 августа, суббота
- «Локомотив» — «Крылья Советов» — 15:00
5-й тур, 19 августа, суббота
- «Краснодар» — «Локомотив» — 19:30
6-й тур, 27 августа, воскресенье
- «Сочи» — «Локомотив» — 20:00
7-й тур, 3 сентября, воскресенье
- «Локомотив» — «Балтика» — 15:15
8-й тур: 15 — 17 сентября
- «Локомотив» — «Оренбург»
9-й тур: 22 — 24 сентября
- «Зенит» — «Локомотив»
10-й тур: 29 сентября — 1 октября
- «Локомотив» — «Пари НН»
11-й тур: 6 — 8 октября
- «Урал» — «Локомотив»
12-й тур: 20 — 22 октября
- «Локомотив» — «Динамо»
13-й тур: 27 — 29 октября
- «Ростов» — «Локомотив»
14-й тур: 3 — 5 ноября
- «Локомотив» — «Спартак»
15-й тур: 10 — 12 ноября
- «Локомотив» — «Ахмат»
16-й тур: 24 — 26 ноября
- «Крылья Советов» — «Локомотив»
17-й тур: 1 — 3 декабря
- «Локомотив» — «Зенит»
18-й тур: 8 — 10 декабря
- «Локомотив» — «Урал»
19-й тур: 1 — 3 марта 2024
- «Динамо» — «Локомотив»
20-й тур: 8 — 10 марта
- «Локомотив» — «Сочи»
21-й тур: 15 — 17 марта
- «Пари НН» — «Локомотив»
22-й тур: 29 — 31 марта
- «Локомотив» — «Краснодар»
23-й тур: 5 — 7 апреля
- «Ахмат» — «Локомотив»
24-й тур: 12 — 14 апреля
- «Локомотив» — ЦСКА
25-й тур: 19 — 21 апреля
- «Рубин» — «Локомотив»
26-й тур: 26 — 28 апреля
- «Спартак» — «Локомотив»
27-й тур: 3 — 5 мая
- «Локомотив» — «Ростов»
28-й тур: 10 — 12 мая
- «Оренбург» — «Локомотив»
29-й тур: 17 — 19 мая
- «Локомотив» — «Факел»
30-й тур: 25 мая (суббота)
- «Балтика» — «Локомотив»
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Календарь «Локомотива» в Кубке России — 2023 / 2024
Кубок России, Группа B, 1 тур — 25 июля, вторник
- «Локомотив» — «Урал» — 18:30
Кубок России, Группа B, 2 тур — 8 августа, вторник
- «Рубин» — «Локомотив» — 18:30
Кубок России, Группа B, 3 тур — 30 августа, среда
- «Ростов» — «Локомотив» — 19:30
Кубок России, Группа B, 4 тур —19—21 сентября
- «Урал» — «Локомотив»
Кубок России, Группа B, 5 тур — 3—5 октября
- «Локомотив» — «Ростов»
Кубок России, Группа B, 6 тур — 31 октября — 2 ноября
- «Локомотив» — «Рубин»
Достижения «Локомотива»
На национальном уровне:
Чемпионат России: 3 раза — победитель
6 раз — серебряный призер
6 раз — бронзовый призер
Чемпионат СССР: 1 раз — серебряный призер
Кубок России: 9 раз — победитель (рекорд)
Кубок СССР: 2 раза — победитель
Суперкубок России: 3 раза — победитель
Первая лига: 3 раза — победитель
На европейском уровне:
Лига чемпионов УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2003/2004)
Лига Европы УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2017/2018)
Кубок обладателей кубков УЕФА: наивысшее достижение — 1/2 финала (дважды)
Трансферы «Локомотива»
Пришли
з. Самошников (свободный агент)
з. Сильянов («Ростов», окончание аренды)
п. Арт. Соколов («Крылья Советов»)
н. Вл. Сарвели («Сочи»)
Возможные переходы
з. Мампасси («Антальяспор», окончание аренды)
з. Е. Морозов («Факел», окончание аренды)
п. Титков («Оренбург», окончание аренды)
п. Бабкин («Крылья Советов», окончание аренды)
п. А. Никитин («Уфа», окончание аренды)
п. Ежов («Крылья Советов»)
н. Керк («Антверпен», окончание аренды)
н. Хлынов («Знамя» Нг, окончание аренды)
н. Рыбчинский («Пари НН», окончание аренды)
н. Раконьяц («Црвена Звезда», окончание аренды)
н. Зиньковский («Спартак»)
н. З. Бакаев («Зенит»)
н. Комличенко («Ростов»)
н. М. Конате («Ахмат»)
н. Дм. Воробьев («Оренбург»)
Ушли
в. А. Савин («Тюмень»)
з. Едвай («Панатинаикос», аренда)
з. Смольников (окончание контракта)
з. Живоглядов (окончание контракта)
п. М. Петров («Нефтехимик»)
п. Багамаев («Факел»)
н. Кухта («Славия» Пр, выкуп)
н. Ив. Игнатьев (окончание контракта)
н. Камано (окончание контракта)
Возможные переходы
з. Тикнизян («Реал Сосьедад», «Болонья», «Эмполи»)
п. Ант. Миранчук (ЦСКА)
п. Куликов («Крылья Советов»)
п. Берковский («Химки»)
п. Марадишвили («Урал»)
н. Пиняев («Зенит»)
РПЛ: таблица трансферов лета — все сделки и потенциальные переходы в одном материале
Состав «Локомотива» на сезон 2023 / 2024
Вратари:
1 — Гильерме Маринато
22 — Илья Лантратов
51 — Тимофей Митров
53 — Даниил Худяков
54 — Никита Матюнин
Защитники:
3 — Лукас Фасон
24 — Максим Ненахов
20 — Иван Кузьмичев
21 — Марио Митай
30 — Херман Конти
77 — Илья Самошников
45 — Александр Сильянов
Полузащитники:
5 — Константин Марадишвили
6 — Дмитрий Баринов
11 — Антон Миранчук
17 — Рифат Жемалетдинов
83 — Алексей Батраков
69 — Куликов Даниил
Нападающие:
7 — Артем Дзюба
8 — Владислав Сарвели
9 — Сергей Пиняев
10 — Вильсон Изидор
15 — Максим Глушенков
27 — Вадим Раков
Страница ФК Локомотив в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
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|0-0
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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