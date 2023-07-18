«Локомотив»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Основная информация об одном из старейших клубов России накануне старта нового сезона.

Полное название: АО «Футбольный клуб «Локомотив»»

Год основания: 1922

Главный тренер: Михаил Галактионов

Капитан: Дмитрий Баринов

Домашний стадион: «РЖД Арена»

Сезон 2022 / 2023 стал 101-м в истории «Локомотива». Команда в 31-й раз участвовала чемпионате России (ни одного розыгрыша также не пропустили ЦСКА и «Спартак»). По итогам сезона железнодорожники заняли 8-е место. В Кубке России команда дошла до 2-го этапа 1/4 финала пути регионов, где уступила в серии пенальти «Акрону».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Календарь «Локомотива» в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур : 22 июля, суббота

«Локомотив» — «Рубин» — 17:30

2-й тур , 30 июля, воскресенье

«Факел» — «Локомотив» — 17:30

3-й тур , 5 августа, суббота

ЦСКА — «Локомотив» — 20:00

4-й тур , 12 августа, суббота

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 15:00

5-й тур , 19 августа, суббота

«Краснодар» — «Локомотив» — 19:30

6-й тур , 27 августа, воскресенье

«Сочи» — «Локомотив» — 20:00

7-й тур , 3 сентября , воскресенье

«Локомотив» — «Балтика» — 15:15

8-й тур : 15 — 17 сентября

«Локомотив» — «Оренбург»

9-й тур : 22 — 24 сентября

«Зенит» — «Локомотив»

10-й тур : 29 сентября — 1 октября

«Локомотив» — «Пари НН»

11-й тур : 6 — 8 октября

«Урал» — «Локомотив»

12-й тур : 20 — 22 октября

«Локомотив» — «Динамо»

13-й тур : 27 — 29 октября

«Ростов» — «Локомотив»

14-й тур : 3 — 5 ноября

«Локомотив» — «Спартак»

15-й тур : 10 — 12 ноября

«Локомотив» — «Ахмат»

Фото Федор Успенский, «СЭ»

16-й тур : 24 — 26 ноября

«Крылья Советов» — «Локомотив»

17-й тур : 1 — 3 декабря

«Локомотив» — «Зенит»

18-й тур : 8 — 10 декабря

«Локомотив» — «Урал»

19-й тур : 1 — 3 марта 2024

«Динамо» — «Локомотив»

20-й тур : 8 — 10 марта

«Локомотив» — «Сочи»

21-й тур : 15 — 17 марта

«Пари НН» — «Локомотив»

22-й тур : 29 — 31 марта

«Локомотив» — «Краснодар»

23-й тур : 5 — 7 апреля

«Ахмат» — «Локомотив»

24-й тур : 12 — 14 апреля

«Локомотив» — ЦСКА

25-й тур : 19 — 21 апреля

«Рубин» — «Локомотив»

26-й тур : 26 — 28 апреля

«Спартак» — «Локомотив»

27-й тур : 3 — 5 мая

«Локомотив» — «Ростов»

28-й тур : 10 — 12 мая

«Оренбург» — «Локомотив»

29-й тур : 17 — 19 мая

«Локомотив» — «Факел»

30-й тур : 25 мая (суббота)

«Балтика» — «Локомотив»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь «Локомотива» в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа B, 1 тур — 25 июля, вторник

«Локомотив» — «Урал» — 18:30

Кубок России, Группа B, 2 тур — 8 августа, вторник

«Рубин» — «Локомотив» — 18:30

Кубок России, Группа B, 3 тур — 30 августа, среда

«Ростов» — «Локомотив» — 19:30

Кубок России, Группа B, 4 тур — 19—21 сентября

«Урал» — «Локомотив»

Кубок России, Группа B, 5 тур — 3—5 октября

«Локомотив» — «Ростов»

Кубок России, Группа B, 6 тур — 31 октября — 2 ноября

«Локомотив» — «Рубин»

Достижения «Локомотива»

На национальном уровне:

Чемпионат России: 3 раза — победитель

6 раз — серебряный призер

6 раз — бронзовый призер

Чемпионат СССР: 1 раз — серебряный призер

Кубок России: 9 раз — победитель (рекорд)

Кубок СССР: 2 раза — победитель

Суперкубок России: 3 раза — победитель

Первая лига: 3 раза — победитель

На европейском уровне:

Лига чемпионов УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2003/2004)

Лига Европы УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2017/2018)

Кубок обладателей кубков УЕФА: наивысшее достижение — 1/2 финала (дважды)

Трансферы «Локомотива»

РПЛ: таблица трансферов лета — все сделки и потенциальные переходы в одном материале

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав «Локомотива» на сезон 2023 / 2024

Вратари:

1 — Гильерме Маринато

22 — Илья Лантратов

51 — Тимофей Митров

53 — Даниил Худяков

54 — Никита Матюнин

Защитники:

3 — Лукас Фасон

24 — Максим Ненахов

20 — Иван Кузьмичев

21 — Марио Митай

30 — Херман Конти

77 — Илья Самошников

45 — Александр Сильянов

Полузащитники:

5 — Константин Марадишвили

6 — Дмитрий Баринов

11 — Антон Миранчук

17 — Рифат Жемалетдинов

83 — Алексей Батраков

69 — Куликов Даниил

Нападающие:

7 — Артем Дзюба

8 — Владислав Сарвели

9 — Сергей Пиняев

10 — Вильсон Изидор

15 — Максим Глушенков

27 — Вадим Раков

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