Полузащитник «Пари НН» Берковский переходит в «Химки»

Как стало известно «СЭ», «Химки» подпишут контракт с полузащитником Ильей Берковским. Игрок принадлежит «Локомотиву», а сезон-2022/23 провел в аренде в «Пари НН».

В минувшем сезоне Берковский провел за нижегородский клуб 11 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Контракт 23-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

«Химки» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2022/23.