«Локомотив» может рассмотреть кандидатуру Ежова, если не договорится о переходе Зиньковского

«Локомотив» этим летом может обратиться к кандидатуре полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова, сообщает Metaratings.ru.

Однако отмечается, что приоритетным вариантом для усиления в клубе считают игрока «Спартака» Антона Зиньковского. В случае, если не удастся договориться о его переходе, «Локомотив» рассмотрит кандидатуру Ежова в качестве альтернативы.

Зиньковский с 2022 года выступает за «Спартак». В минувшем сезоне чемпионата России 27-летний полузащитник провел 28 матчей в РПЛ, отметился 3 голами и 5 результативными передачами. На счету 25-летнего Ежова 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 22 играх за «Крылья Советов».

«Локомотив» занял 8-е место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.