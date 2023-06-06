«Крылья Советов» заинтересованы в трансфере Куликова из «Локомотива»

«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Локомотива» Даниилом Куликовым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сейчас в услугах Куликова заинтересованы несколько клубов РПЛ. Одним из вариантов продолжения полузащитником карьеры могут стать «Крылья Советов». Для самарчан этот вопрос особенно актуален на фоне ухода из команды центральных полузащитников Александра Коваленко и Сергея Бабкина.

Куликов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2020 года. За это время полузащитник провел за железнодорожников 82 матча, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.