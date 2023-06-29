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Сегодня, 13:15

«Болонья» и «Эмполи» просматривают Тикнизяна

Артем Бухаев
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян входит в список возможных приобретений двух клубов серии А: «Эмполи» и «Болонья».

Скауты итальянских команд следили за игрой футболиста в матчах сборной Армении в квалификации чемпионата Европы-2024 против Уэльса (4:2) и Латвии (2:1). В игре с валлийцами защитник сделал результативную передачу, а в матче с латвийцами забил гол.

В прошлом сезоне 24-летний армянин провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2026 года.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Болонья
ФК Локомотив (Москва)
ФК Эмполи
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