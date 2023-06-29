«Болонья» и «Эмполи» просматривают Тикнизяна
Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян входит в список возможных приобретений двух клубов серии А: «Эмполи» и «Болонья».
Скауты итальянских команд следили за игрой футболиста в матчах сборной Армении в квалификации чемпионата Европы-2024 против Уэльса (4:2) и Латвии (2:1). В игре с валлийцами защитник сделал результативную передачу, а в матче с латвийцами забил гол.
В прошлом сезоне 24-летний армянин провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2026 года.
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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