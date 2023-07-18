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Сегодня, 19:03

Гаджиев предположил, сможет ли ЦСКА усилить игру без приобретения новых футболистов

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался об особенностях трансферной политики ЦСКА в летнее межсезонье.

«Несмотря на отсутствие приобретений у ЦСКА, многие отмечают, что в матче за Суперкубок армейцы выглядели лучше «Зенита», особенно во втором тайме. Усиление команды приглашением новых игроков — это чрезвычайно важный аспект подготовки к сезону. Но не совсем верно считать, что если команда не приобрела новых футболистов, то она не сможет найти внутренние ресурсы для усиления игры», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

22 июля ЦСКА сыграет против «Урала» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России. Матч между московской и екатеринбургской командами начнется в 13.00 по московскому времени.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11002115-gadzhiev-rasskazal-smozhet-li-cska-usilit-igru-bez-priobreteniya-novyh-igrokov.html
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
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