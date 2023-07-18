Гаджиев предположил, сможет ли ЦСКА усилить игру без приобретения новых футболистов
Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался об особенностях трансферной политики ЦСКА в летнее межсезонье.
«Несмотря на отсутствие приобретений у ЦСКА, многие отмечают, что в матче за Суперкубок армейцы выглядели лучше «Зенита», особенно во втором тайме. Усиление команды приглашением новых игроков — это чрезвычайно важный аспект подготовки к сезону. Но не совсем верно считать, что если команда не приобрела новых футболистов, то она не сможет найти внутренние ресурсы для усиления игры», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.
22 июля ЦСКА сыграет против «Урала» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России. Матч между московской и екатеринбургской командами начнется в 13.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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