Нагорных — о задачах «Локомотива»: «Все соперники укрепились, легко никому не будет. Но у нас отличный коллектив»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поставленные цели перед командой на новый сезон.
Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата и за попадание в финал Кубка России по итогам сезона.
«Перед началом сезона всегда обозначаются задачи. В спорте без этого нельзя. Коллектив у нас сейчас отличный, единый! Команда — сплав мастерства, опыта и молодости! Сезон предстоит непростой. Все соперники укрепились, все готовятся к старту. Легко никому не будет. Много ровных, мастеровитых команд. Мы соответственно настраиваемся на предстоящий чемпионат», — сказал Нагорных «СЭ».
В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -