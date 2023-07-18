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Нагорных — о задачах «Локомотива»: «Все соперники укрепились, легко никому не будет. Но у нас отличный коллектив»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поставленные цели перед командой на новый сезон.

Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата и за попадание в финал Кубка России по итогам сезона.

«Перед началом сезона всегда обозначаются задачи. В спорте без этого нельзя. Коллектив у нас сейчас отличный, единый! Команда — сплав мастерства, опыта и молодости! Сезон предстоит непростой. Все соперники укрепились, все готовятся к старту. Легко никому не будет. Много ровных, мастеровитых команд. Мы соответственно настраиваемся на предстоящий чемпионат», — сказал Нагорных «СЭ».

В сезоне РПЛ-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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