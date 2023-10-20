«Локомотив» на своем поле примет московское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут видеотрансляцию встречи «Локомотив» — «Динамо» 21 октября в прямом эфире. Начало — в 16.00.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Локомотив» после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» с 17 очками располагается на восьмой позиции. Последняя очная встреча команд завершилась победой «Локомотива» со счетом 4:2.

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