Тарханов назвал «Локомотив» и «Динамо» равными командами

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил шансы «Локомотива» и «Динамо» победить в очном матче 12-го тура РПЛ.

«Локомотив» и «Динамо» сейчас равные команды. По уровню игры и игроков можно предположить, что игра будет равной. Очень вероятна закрытая игра, будут осторожничать обе команды в начале. «Локомотив» играет дома, но это же в Москве. В данном матче не будет преимущества домашней арены. Могу предположить, что может быть ничья. Голов много не будет. Очень много будет зависеть от тактики, поэтому это игра — битва тренерских штабов», — приводит слова Тарханова ODDS.ru.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).