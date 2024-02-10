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10 февраля, 14:50

Федун назвал непрофессиональной работу руководства «Спартака» по контракту Джикии: «Некрасивая ситуация»

Федун назвал непрофессиональной работу «Спартака» по контракту Джикии
Константин Белов
Корреспондент
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Футболист «Спартака» Георгий Джикия.
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника Георгия Джикии, который заявил, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.

«Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно. Такие большие скандалы... Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Титовым и Калиниченко. Ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака». Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги. Слова агента не готов комментировать», — сказал Федун «СЭ».

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Гильермо Абаскаль, Георгий Джикия. «Спартаку» нельзя допустить, чтобы отстрел капитанов продолжился. Но это не означает, что Абаскаль должен уходить

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Федун оценил результаты «Спартака» на сборах: «Все покажет сезон»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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