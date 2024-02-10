Федун назвал непрофессиональной работу руководства «Спартака» по контракту Джикии: «Некрасивая ситуация»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова защитника Георгия Джикии, который заявил, что чувствует себя обманутым в ситуации с продлением контракта.

«Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно. Такие большие скандалы... Если вы помните, то у меня был такой же скандал с Титовым и Калиниченко. Ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали [вопрос] в тишине, в кабинете, а не выносили это наружу. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель «Спартака». Слова агента Джикии? Ему надо получить комиссию, свои деньги. Слова агента не готов комментировать», — сказал Федун «СЭ».

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.