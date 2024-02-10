Федун оценил результаты «Спартака» на сборах: «Все покажет сезон»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты красно-белых на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Спартак» провел два матча на турнире в ОАЭ. Команда проиграла «Ростову» (0:3) и обыграла «Шабаб Аль-Ахли» (5:0).

«Это тренировочный турнир. До этого проиграли «Ростову», вчера обыграли команду из ОАЭ. Это пока ни о чем. Если помните, то мы такие турниры все время выигрывали, а выступали в чемпионате по-разному, когда хорошо, а когда плохо. С «Ростовом» было понятно, что команда была не свежей, так как начала подготовку в весенней части сезона на неделю позже. Не знаю, хорошо ли это или плохо, все покажет сезон», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.