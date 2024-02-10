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10 февраля, 14:55

Федун оценил результаты «Спартака» на сборах: «Все покажет сезон»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты красно-белых на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Спартак» провел два матча на турнире в ОАЭ. Команда проиграла «Ростову» (0:3) и обыграла «Шабаб Аль-Ахли» (5:0).

«Это тренировочный турнир. До этого проиграли «Ростову», вчера обыграли команду из ОАЭ. Это пока ни о чем. Если помните, то мы такие турниры все время выигрывали, а выступали в чемпионате по-разному, когда хорошо, а когда плохо. С «Ростовом» было понятно, что команда была не свежей, так как начала подготовку в весенней части сезона на неделю позже. Не знаю, хорошо ли это или плохо, все покажет сезон», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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Ростов

 16 1 5
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