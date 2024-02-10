Кураньи: «В будущем можно увидеть Кокорина в качестве тренера или менеджера «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о будущем экс-форварда московского клуба Александра Кокорина, который выступает за «Арис».

«Сейчас Алекс счастлив в «Арисе». Однако в будущем можно увидеть его в качестве тренера или менеджера в «Динамо». Но не сейчас», — приводит слова Кураньи Sport24.

Кокорин является воспитанником «Динамо». Он играл за клуб с 2008 по 2015 год. В «Арисе» 32-летний футболист играет на правах аренды из «Фиорентины».