Квеквескири: «Может быть, Ташуева в «ПСЖ» или «Реал»? Он на Анчелотти похож»
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири пошутил о возможном будущем главного тренера воронежцев Сергея Ташуева в Европе.
«Может быть, в «ПСЖ» его? Он же на Анчелотти похож у нас. Или, может быть, «Реал» Мадрид захочет поменять тренера, и туда поедет наш Анчелотти», — приводит слова Квеквескири Metaratings.ru.
После 20 туров чемпионата России «Факел» занимает 11-е место, набрав 25 очков.
Ташуев возглавляет воронежский клуб с сентября прошлого года.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|4
|7
|9
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|
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|20
|3
|5
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Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
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|
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|- : -
|30.03
|17:30
|
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|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
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|31.03
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|
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|31.03
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Зенит
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
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|16
|1
|3
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|1
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