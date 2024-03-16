Квеквескири: «Может быть, Ташуева в «ПСЖ» или «Реал»? Он на Анчелотти похож»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири пошутил о возможном будущем главного тренера воронежцев Сергея Ташуева в Европе.

«Может быть, в «ПСЖ» его? Он же на Анчелотти похож у нас. Или, может быть, «Реал» Мадрид захочет поменять тренера, и туда поедет наш Анчелотти», — приводит слова Квеквескири Metaratings.ru.

После 20 туров чемпионата России «Факел» занимает 11-е место, набрав 25 очков.

Ташуев возглавляет воронежский клуб с сентября прошлого года.