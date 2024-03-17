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17 марта, 03:13

Обухов: «На футболистах «Спартака» сказывается ситуация с Промесом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

В конце февраля футболист не смог вернуться в Россию вместе с красно-белыми со сборов в ОАЭ из-за того, что попал в ДТП и оставил место происшествия. 13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае, а прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

«Я думаю, их эта ситуация шокировала и все равно немножко сказывается на команде. Промес — большая величина. В жизни все бывает. У каждого своя судьба. Каждый сам ею распоряжается. Мне не до этого. Поверьте, своих проблем хватает — своя жизнь у меня», — приводят «Известия» слова Обухова.

В 2023 году суд Амстердама приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. В начале февраля 2024 года футболист был признан виновным в контрабанде наркотиков, суд Амстердама приговорил игрока еще к шести годам заключения.

Источник: Известия
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Нападающий «Оренбурга» Обухов рассказал о задаче команды на концовку сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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П
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Квинси Промес

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И К Ж
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