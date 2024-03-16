Зиньковский — о слухах про увольнение Абаскаля: «Про «Спартак» половина новостей выдумана»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Вы же понимаете, в каком клубе мы работаем. Про «Спартак» большое количество новостей, не всегда верных. А половина, наверное, выдуманных. Мы работаем, мы профессионалы, стараемся принести максимум», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля в «Спартаке». 15 марта Metaratings.ru сообщил, что испанец продолжит тренировать «Спартак» и вопрос о его отставке не стоит.

После 20 туров чемпионата России красно-белые занимают шестое место, набрав 31 очко.