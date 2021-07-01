Куликов рассказал, как проводит свободное время на сборе «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал о первом сборе команды в Австрии.
— На данный момент состояние отличное, — сказал Куликов. Первая неделя сборов была тяжелой. Думаю, у всех команд, не только у нас. Но потом втянулись, сыграли два матча. И, еще раз повторюсь, сейчас состояние отличное.
— Вы тут на велосипедах катаетесь? Как вообще свободное время проводите?
— Сегодня только первый день на велосипеде, на первом сборе не катались. Свободное время? Его особо и нету.
— Playstation, Евро?
— Playstation, конечно, да.
— С кем играешь?
— Со Стасом Магкеевым в Фифу.
— За кого ты играешь?
— Мы в драфтингувую версию играем.
— Кто выигрывает?
— Мы за одну команду играем, но обычно у нас не получается играть.
«Локомотив» проводит второй сбор в австрийском Бад-Вальстердорфе. Первый матч сезона команда проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».
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