Куликов рассказал, как проводит свободное время на сборе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал о первом сборе команды в Австрии.

— На данный момент состояние отличное, — сказал Куликов. Первая неделя сборов была тяжелой. Думаю, у всех команд, не только у нас. Но потом втянулись, сыграли два матча. И, еще раз повторюсь, сейчас состояние отличное.

— Вы тут на велосипедах катаетесь? Как вообще свободное время проводите?

— Сегодня только первый день на велосипеде, на первом сборе не катались. Свободное время? Его особо и нету.

— Playstation, Евро?

— Playstation, конечно, да.

— С кем играешь?

— Со Стасом Магкеевым в Фифу.

— За кого ты играешь?

— Мы в драфтингувую версию играем.

— Кто выигрывает?

— Мы за одну команду играем, но обычно у нас не получается играть.

«Локомотив» проводит второй сбор в австрийском Бад-Вальстердорфе. Первый матч сезона команда проведет 17 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита».