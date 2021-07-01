Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич — об уходе Мухина: «Я много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами»

13:48
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался об уходе Максима Мухина в ЦСКА.

«Мухин? Это особенность русского рынка. Не говорю, что это агентские игры. Ему почти 20 лет, только в России это считается молодым. Где он молодой? Молодой, это когда играешь в 18 лет. Мне неважно, старый или молодой, русский или иностранец. Главное, чтобы был качественный футболист. Мухину и Иосифову могу пожелать только удачи! Каждый выбирает свой путь. Я много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами. Я уже много лет работаю главным тренером. Были и хорошие случаи. К сожалению, много было плохих ситуаций», — сказал Николич.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Англия — главный фаворит, а Украина — аутсайдер? Кто выиграет Евро
Как пенсионерка обманула аферистов и заработала на них
Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную пьяную езду
Пытавшийся заживо сжечь в гараже 10 человек умер в больнице
vs
0
Офсайд