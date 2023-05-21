«Крылья Советов» — «Урал»: Гарре довел счет до разгромного, реализовав пенальти

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил гол в матче 28-го тура РПЛ против «Урала».

22-летний форвард реализовал пенальти на 60-й минуте матча и довел счет до разгромного — 3:0.

11-метровый был назначен за нарушение в штрафной площади со стороны хавбека «Урала» Ибраима Сиссе на полузащитнике самарцев Максиме Витюгове.