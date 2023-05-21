«Крылья Советов» — «Урал»: Гарре довел счет до разгромного, реализовав пенальти
Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил гол в матче 28-го тура РПЛ против «Урала».
22-летний форвард реализовал пенальти на 60-й минуте матча и довел счет до разгромного — 3:0.
11-метровый был назначен за нарушение в штрафной площади со стороны хавбека «Урала» Ибраима Сиссе на полузащитнике самарцев Максиме Витюгове.
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|16:30
|
Оренбург – Зенит
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|
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|21.05
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|
Кр. Советов – Урал
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Спартак – ЦСКА
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|21.05
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