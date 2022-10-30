«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: почему не удален Кротов?

На 4-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» арбитр Виталий Мешков, если верить показанному во время телетрансляции, ошибочно вообще не применил дисциплинарную санкцию к нападающему гостей Вячеславу Кротову.

В том эпизоде полузащитник самарцев Максим Витюгов в подкате сыграл в мяч, а нижегородец въехал в него прямой ногой и ударил в правую ногу чуть выше колена.

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород».

Сам Мешков с той позиции, в которой он находился, вряд ли мог разглядеть все детали случившегося и понять, следует ли удалить Кротова с поля с показом красной карточки. Видеоассистенты Анатолий Жабченко и Андрей Болотенков не предложили ему посмотреть видеозапись единоборства.