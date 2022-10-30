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Шикунов объяснил, почему Соболев лучший нападающий «Спартака» последних пяти лет

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

Шикунов считает его лучшим форвардом клуба за последние пять лет.

«Соболева уже сейчас можно назвать лучшим нападающим «Спартака» последних четырех-пяти лет. Такого игрока в команде давно не было. Один из его главных плюсов заключается в универсальности. Саша действует не только на позиции центрфорварда, но может и отойти назад, сыграть из глубины поля. Он и принимает мяч, и отдает. Именно поэтому у него столько результативных передач. Кроме того, Соболев научился держать борьбу. Раньше у него с этим были проблемы, после единоборств он постоянно падал. Его даже подкалывать из-за этого начали, «дельфинчиком» называть. Но в последнее время Соболев заметно окреп и теперь сам продавливает соперника», — цитирует Шикунова Betonmobile.ru.

25-летний Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов».

В текущем сезоне на его счету 17 матчей за клуб во всех турнирах, 9 голов и 6 результативных передач.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-nazval-soboleva-silneyshim-napadayushhim-spartaka-poslednih-pyati-let

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Основные источники исследования

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Краснодар
Зенит

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

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ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

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Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
6
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
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29.10 16:30
Ахмат – Ростов
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29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
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