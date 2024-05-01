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Сегодня, 15:29

Экс-футболист «Спартака» Деменко назвал цену за Угальде

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал об игре форварда московского клуба Манфреда Угальде.

«Я изначально говорил, что тут вопрос цены. Все-таки цена за трансфер очень высокая. Игрок неплохой, он быстрый, быстро обращается с мячом и технически оснащен. Но все-таки цена давит на него психологически, и для клуба, который продал, это выгодная сделка. С другой стороны, Угальде не подвержен травмам и на него интересно смотреть. Вопрос упирается в цену, если бы она была занижена, то это было бы хорошим приобретением. На сегодняшний день эти 13 миллионов евро не соответствуют этому игроку. Я считаю, что по той игре, которую он показывает, максимальная его цена — это пять миллионов евро», — цитирует Деменко «Евро.Футбол.Ру».

21-летний Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005626489_eks-futbolist_spartaka_nazval_maksimalnuyu_cenu_za_ugalde
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
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 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
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 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
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 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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