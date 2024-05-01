Экс-футболист «Спартака» Деменко назвал цену за Угальде

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал об игре форварда московского клуба Манфреда Угальде.

«Я изначально говорил, что тут вопрос цены. Все-таки цена за трансфер очень высокая. Игрок неплохой, он быстрый, быстро обращается с мячом и технически оснащен. Но все-таки цена давит на него психологически, и для клуба, который продал, это выгодная сделка. С другой стороны, Угальде не подвержен травмам и на него интересно смотреть. Вопрос упирается в цену, если бы она была занижена, то это было бы хорошим приобретением. На сегодняшний день эти 13 миллионов евро не соответствуют этому игроку. Я считаю, что по той игре, которую он показывает, максимальная его цена — это пять миллионов евро», — цитирует Деменко «Евро.Футбол.Ру».

21-летний Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.