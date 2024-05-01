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Игорь Шалимов: «В игре ЦСКА присутствует апатия»

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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением об игре ЦСКА. В матче 26-го тура РПЛ армейцы уступили «Балтике» со счетом 1:3.

«До осени «Балтика» была командой, которая играла просто. Сейчас за ними интересно смотреть, очень выделяется Козлов — своими неординарными ходами и результативными действиями. Калининградцы выиграли заслуженно, — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова. — Что касается ЦСКА, то присутствует некая безнадега. Я вижу жесткий недокомплект игроков, и тренер это чувствует. Команда выполняет очень тяжелую работу, которая не приносит удовлетворение в виде того результата, который все ждут, но ресурса для него просто нет. По поводу гола армейцев — я не понял, как судьи увидели, что мяч пересек линию ворот. Но на мой взгляд, на решение повлияло то, что гол ни на что не влиял».

ЦСКА (38 очков) после 26 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Игорь Шалимов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Динамо

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