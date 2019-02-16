"Крылья Советов" могут сыграть с "Енисеем" на стадионе "Металлург"

"Крылья Советов" могут провести матч 19-го тура премьер-лиги против "Енисея" на стадионе "Металлург". Это случится в случае плохой погоды.

- Сегодня мы провели совещание на "Самара Арене", разработали план уборки, - приводит "Комсомольская правда" слова председателя совета директоров "Крыльев" Александра Фетисов. - Сложность представляет купол, на нем работают альпинисты, он размером почти как несколько полей. А вот газон чувствует себя хорошо, уже начала подрастать новая свежая трава, и это нас радует.

Но "Металлург" по-прежнему остается запасным вариантом, на нем мы в прошлом году постелили искусственный газон, и если погода в начале марта не будет к нам благосклонна, то 9 марта сыграем именно там.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков после 16 туров.

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