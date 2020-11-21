«Краснодар» — «Тамбов»: стартовые составы. Шапи выйдет с первых минут, Володько — в запасе, Сафонов — вне заявки
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 14.00 (мск).
Стартовый состав «Краснодара»: Городов — Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов — Газинский, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла — Сулейманов.
Запасные: Синицын, Рамирес, Камболов, Олссон, Вилена, Ари, Марков, Берг.
Стартовый состав «Тамбова»: Рыжиков — Рыбин, Шахов, Шляпков, Грицаенко, Ароян — Каплиенко, Чуперка, Карасев — Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Таказов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков, Жалолиддинов.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Тамбов»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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