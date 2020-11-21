РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Тамбов»: стартовые составы. Шапи выйдет с первых минут, Володько — в запасе, Сафонов — вне заявки

12:33
Теги:

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 14.00 (мск).

Стартовый состав «Краснодара»: Городов — Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов — Газинский, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла — Сулейманов.

Запасные: Синицын, Рамирес, Камболов, Олссон, Вилена, Ари, Марков, Берг.

Стартовый состав «Тамбова»: Рыжиков — Рыбин, Шахов, Шляпков, Грицаенко, Ароян — Каплиенко, Чуперка, Карасев — Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Таказов, Володько, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков, Жалолиддинов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Тамбов»

Краснодар — Тамбов

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13752.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир