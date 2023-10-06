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Сегодня, 19:00

«Краснодар» — «Ростов»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» начнется в 19.00 мск 7 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Джон Кордоба.
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» на своем поле на стадионе «Арена Краснодар» проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом». Игра пройдет 7 октября, в субботу, начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния РПЛ можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча «Краснодар» — «Ростов» покажут на каналах «Матч ТВ» (с 18.45) и платно по подписке на «Матч Премьер» (с 18.55).

Команда тренера Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 10 туров с 24 очками. Коллектив Валерия Карпина располагается на 12-й строчке с 10 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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