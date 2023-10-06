«Краснодар» на своем поле на стадионе «Арена Краснодар» проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом». Игра пройдет 7 октября, в субботу, начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния РПЛ можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча «Краснодар» — «Ростов» покажут на каналах «Матч ТВ» (с 18.45) и платно по подписке на «Матч Премьер» (с 18.55).

Команда тренера Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 10 туров с 24 очками. Коллектив Валерия Карпина располагается на 12-й строчке с 10 баллами.

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