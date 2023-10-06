8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Спартак» — ЦСКА. Начало — в 18.00 мск.

Следить за ключевыми событиями дерби чемпионата России можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Красно-синие с 16 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 16 баллами располагаются на пятой строчке.

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