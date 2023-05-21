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Корнаухов: «Вряд ли Абаскаль чем-то удивит Федотова в дерби»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Если отбросить эмоции и рассуждать только о том, как играют ЦСКА и «Спартак» на данный момент, то, конечно же, по игре, по структуре игры, по последним матчам, по состоянию игроков, то армейцы, на мой взгляд, фавориты дерби. Но я всегда говорил, и будучи игроком, и после завершения карьеры, что в таких играх, на каких бы местах команды ни находились, шансы на бумаге равные. Потому что эмоции решают очень многое. И даже если ты не совсем готов, не совсем в форме, эмоциональный накал это может компенсировать. Так что перед игрой, можно сказать, шансы равные.
Сможет ли Абаскаль удивить Федотова? Удивить сложно — он же не сможет сыграть по схеме, по которой ни разу не играл. Точнее, в принципе может, но футболисты ее могут не понять, не разобраться. Так что это опасно. А три защитника или четыре — это не будет удивлением для Федотова. Все же матчи просматриваются и анализируются, кто в каком состоянии находится», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая и начнется в 16.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-vryad-li-abaskal-chem-to-udivit-fedotova-v-derbi/
Олег Корнаухов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 9
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