Корнаухов: «Вряд ли Абаскаль чем-то удивит Федотова в дерби»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Если отбросить эмоции и рассуждать только о том, как играют ЦСКА и «Спартак» на данный момент, то, конечно же, по игре, по структуре игры, по последним матчам, по состоянию игроков, то армейцы, на мой взгляд, фавориты дерби. Но я всегда говорил, и будучи игроком, и после завершения карьеры, что в таких играх, на каких бы местах команды ни находились, шансы на бумаге равные. Потому что эмоции решают очень многое. И даже если ты не совсем готов, не совсем в форме, эмоциональный накал это может компенсировать. Так что перед игрой, можно сказать, шансы равные.

Сможет ли Абаскаль удивить Федотова? Удивить сложно — он же не сможет сыграть по схеме, по которой ни разу не играл. Точнее, в принципе может, но футболисты ее могут не понять, не разобраться. Так что это опасно. А три защитника или четыре — это не будет удивлением для Федотова. Все же матчи просматриваются и анализируются, кто в каком состоянии находится», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая и начнется в 16.30 (мск).