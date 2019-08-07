Кононов заявил, что Шюррле - очень позитивный человек

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем отборочного турнира Лиги Европы с "Туном" сказал, что новичок команды полузащитник Андре Шюррле быстро вписался в коллектив.

- Шюррле очень позитивен, - цитирует Кононова ТАСС. - Он мгновенно влился в коллектив. Все ребята видят в нем очень позитивного человека. Чем больше таких людей в "Спартаке", тем лучше.

28-летний Андре Шюррле дебютировал за "Спартак" в матче с "Динамо" в чемпионате России (0:0).

Матч "Тун" - "Спартак" состоится 8 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.