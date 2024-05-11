Хавбек «Краснодара» Кастаньо: «Галицкий всегда хотел добиться чемпионства и давал нам позитивную энергию»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо после поражения от «Спартака» (0:1) в 28-м туре чемпионата России поделился мнением об отношении руководства к игре команды.

— Следите ли вы за конкурентами?

— Мы ни на ком не концентрируемся. Мы фокусируемся на своей работе и на том, как сделать лучше свою игру. Мы должны бороться до конца.

— Были ли встречи команды с Галицким весной?

— Президент всегда хотел добиться чемпионства и давал нам позитивную энергию.

— Есть ли ощущение, что руководство недовольно командой?

— По правде говоря, не знаю. Но кто будет доволен после стольких поражений подряд?