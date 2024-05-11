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Сегодня, 21:20

«Зенит» не может выиграть четыре тура чемпионата и набрал в этих матчах всего очко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» четыре тура подряд не может одержать победу в РПЛ.

11 мая сине-бело-голубые на своем поле проиграли ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура. Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил Федор Чалов.

Ранее «Зенит» проиграл в РПЛ «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Таким образом, «Зенит» набрал 1 очко в 4-х последних матчах чемпионата России. Кроме того, команда Сергея Семака сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в РПЛ, но может уступить первое место «Динамо», которое в 28-м туре сыграет с «Балтикой».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА одержал гостевую победу над «Зенитом» впервые с 2011 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Пари Нижний Новгород

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