«Зенит» не может выиграть четыре тура чемпионата и набрал в этих матчах всего очко

«Зенит» четыре тура подряд не может одержать победу в РПЛ.

11 мая сине-бело-голубые на своем поле проиграли ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура. Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил Федор Чалов.

Ранее «Зенит» проиграл в РПЛ «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Таким образом, «Зенит» набрал 1 очко в 4-х последних матчах чемпионата России. Кроме того, команда Сергея Семака сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в РПЛ, но может уступить первое место «Динамо», которое в 28-м туре сыграет с «Балтикой».