«Балтика» — «Динамо»: Лещук и Тюкавин выйдут в стартовом составе бело-голубых

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Динамо» на матч 28-го тура РПЛ.

Игра между командами состоится 11 мая в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 21.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Буланов.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Капленко, Андраде, Луна, Рыбчинский, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Энрикес, А. Фернандес.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Р. Фернандес, Бальбуэна, Чавес, Лаксальт, Карраскаль, Фомин, Нгамале, Тюкавин.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Балтика» идет 15-й (26).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Динамо».