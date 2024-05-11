«Зенит» — ЦСКА: Чалов с пенальти вывел армейцев вперед

ЦСКА открыл счет в матче против «Зенита» в 28-м туре РПЛ — 1:0.

На 58-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал Федор Чалов. Одиннадцатиметровый был назначен после фола Матео Кассьерры на Илье Агапове в штрафной площади «Зенита».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.