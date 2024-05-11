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Сегодня, 20:15

«Балтика» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ «Балтика» — «Динамо» начнется в 21:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» на своем поле примет «Динамо» в рамках 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Балтика» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Динамо» одержало четыре победы подряд в РПЛ, обыграв «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1), «Зенит» (1:0) и «Сочи» (3:2). Бело-голубые набрали 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» (50) и «Зенита» (51).

«Балтика» в последних пяти матчах чемпионата одержала три победы и потерпела два поражения. Были обыграны «Ахмат» (7:1), «Крылья Советов» (2:1) и ЦСКА (3:1). Команда Сергея Игнашевича уступила «Краснодару» (2:3) и «Уралу» (1:2). Калининградцы с 26 очками занимают 15-е место в таблице РПЛ.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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