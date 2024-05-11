«Балтика» на своем поле примет «Динамо» в рамках 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 21.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Балтика» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Динамо» одержало четыре победы подряд в РПЛ, обыграв «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1), «Зенит» (1:0) и «Сочи» (3:2). Бело-голубые набрали 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» (50) и «Зенита» (51).

«Балтика» в последних пяти матчах чемпионата одержала три победы и потерпела два поражения. Были обыграны «Ахмат» (7:1), «Крылья Советов» (2:1) и ЦСКА (3:1). Команда Сергея Игнашевича уступила «Краснодару» (2:3) и «Уралу» (1:2). Калининградцы с 26 очками занимают 15-е место в таблице РПЛ.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде