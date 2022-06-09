В «Краснодаре» рассказали о задаче снять финансовую нагрузку с Галицкого

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундкян рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Конечно, мы пытаемся увеличить коммерческие доходы. В тех условиях, в которых мы находимся, коммерческая деятельность на первом месте. Наша задача — снять финансовую нагрузку с владельца клуба. Мы должны зарабатывать деньги сами. Процентная часть «УРАЛСИБа» не самая большая в наших доходах. Сейчас мы надеемся, что доля доходов вырастет от нашей совместной деятельности.

Мы долго работаем с «УРАЛСИБом». Работой довольны. Надеюсь, что они с нами тоже. Другие банки не рассматривали, ибо работа с этим банком нас полностью устраивает. Поиски других спонсоров в лице банков считаем нецелесообразным.

Легионеры уехали, зарплаты вместе с ними. Бюджет стал меньше, это же очевидно", — сказал Фундкян.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 50 очков в 30 матчах.