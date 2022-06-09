В «Краснодаре» отреагировали на информацию о снижении бюджета

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян отреагировал на информацию о снижении бюджета клуба.

По данным «СЭ», в 2023 году бюджет клуба составит от 4,5 до 5 миллиардов рублей. В нынешнем году бюджет команды составляет 5,5 миллиарда рублей.

«Мне очень тяжело комментировать то, что пишут другие люди. Вот пишет «Спорт-Экспресс». А правда ли? Я не знаю. «Краснодар» не сообщает цифры бюджета. Я их знаю, но мы их не обсуждаем. Оставим это не совести издания. Мы эти цифры не комментируем», — заявил Фундукян.

В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвертое место в РПЛ с 50 очками в 30 матчах.