«Комличенко, Скопинцев и Филипп отправятся в аренду в минское «Динамо». Шутка от Кирилла Новикова

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, какие игроки во время паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса отправятся в аренду в минское «Динамо».

— Клинтона отправим повышать результативность, — сказал Новиков в эфире клубного телевидения. — Филиппа, который пропустил третий сбор. Пускай набирает форму, а то слишком пауза большая.

Комличенко и Скопинцев уже знают об этом решении. И Вову Рыкова. Он несколько игр пропустил, поэтому как раз подтянется (улыбается).