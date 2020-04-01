«Комличенко, Скопинцев и Филипп отправятся в аренду в минское «Динамо». Шутка от Кирилла Новикова
18:15
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, какие игроки во время паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса отправятся в аренду в минское «Динамо».
— Клинтона отправим повышать результативность, — сказал Новиков в эфире клубного телевидения. — Филиппа, который пропустил третий сбор. Пускай набирает форму, а то слишком пауза большая.
Комличенко и Скопинцев уже знают об этом решении. И Вову Рыкова. Он несколько игр пропустил, поэтому как раз подтянется (улыбается).
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