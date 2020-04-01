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«Комличенко, Скопинцев и Филипп отправятся в аренду в минское «Динамо». Шутка от Кирилла Новикова

18:15
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, какие игроки во время паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса отправятся в аренду в минское «Динамо».

— Клинтона отправим повышать результативность, — сказал Новиков в эфире клубного телевидения. — Филиппа, который пропустил третий сбор. Пускай набирает форму, а то слишком пауза большая.

Комличенко и Скопинцев уже знают об этом решении. И Вову Рыкова. Он несколько игр пропустил, поэтому как раз подтянется (улыбается).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=rbV02P7cS90

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