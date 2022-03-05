Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Это дерби, что тут говорить. Вывеска хорошая. «Динамо» сейчас на ходу. У «Спартака» будет хорошая мотивация. В таких матчах настрой и эмоциональный фон может преобладать. Не стал бы выделять фаворита. Давление на Ваноли в случае поражения? В «Спартаке» всегда идет давление на всех. И на руководство, и на тренеров, и на игроков. Паоло сыграл только первый матч, почему он должен волноваться? Команда была не на лидирующих позициях. Ему нечего волноваться. Он должен вселять спокойствие и уверенность в своих футболистов», — сказал Комбаров «СЭ».

В своем первом официальном матче во главе красно-белых Паоло Ваноли уступил ЦСКА со счетом 0:2. Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 6 марта на стадионе «ВТБ Арена» (Москва, Россия) в 19.00 (мск).