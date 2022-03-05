РПЛ отменит ПЦР-тестирования футболистов. Лига готовит письмо в РФС

Клубы РПЛ договорились об отмене постоянных ПЦР-тестов для футболистов, утверждает «РБ Спорт».

РПЛ намерена отменить регулярное тестирование футболистов в связи с нетяжелой переносимостью штамма «омикрон». Сейчас клубы проводят тесты каждую неделю перед туром. Это сказывается на командах в том числе экономически.

Сейчас клубы договорились об отмене ПЦР-тестов. Чтобы правило вступило в силу, должно пройти несколько бюрократических процедур. Лига готовит письмо в РФС, который рассмотрит заявление и согласует изменения в санитарный регламент.