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РПЛ отменит ПЦР-тестирования футболистов. Лига готовит письмо в РФС

РПЛ отменит ПЦР-тестирования футболистов
Иван Шитик
Корреспондент

Клубы РПЛ договорились об отмене постоянных ПЦР-тестов для футболистов, утверждает «РБ Спорт».

РПЛ намерена отменить регулярное тестирование футболистов в связи с нетяжелой переносимостью штамма «омикрон». Сейчас клубы проводят тесты каждую неделю перед туром. Это сказывается на командах в том числе экономически.

Сейчас клубы договорились об отмене ПЦР-тестов. Чтобы правило вступило в силу, должно пройти несколько бюрократических процедур. Лига готовит письмо в РФС, который рассмотрит заявление и согласует изменения в санитарный регламент.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-otmenit-ptsr-testirovaniya-futbolistov-liga-gotovit-pis-mo-v-rfs/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Сити
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28%

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Наполи
Милан

X2

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Ф1 (0)

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И В Н П +/- О
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2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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