Мусаев поделился мнением о Карпине

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что думает о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Большой тренер, это сразу было заметно во всем. Отмечу, как он снимал давление: «Покажу тебе, как мяч довести до линии атаки, окей. Но там ты твори сам. Ты форвард, должен импровизировать. Я не буду ругать за попытку обыграть, обострить. Никогда в жизни». Да и всем говорил: «Вы вообще ни за что не волнуйтесь. Я за все отвечаю. Вы только играйте», — цитирует Мусаева Sport24.

55-летний Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.