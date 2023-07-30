Представитель ЦСКА Брейдо — о судействе в матче с «Ахматом»: «Катастрофа. Убийство. Беспредел»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о судействе в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол ВАР. Катастрофа. Убийство. Беспредел», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Защитника ЦСКА Милана Гайича удалили на 45+8-й минуте после вмешательства ВАР. Изначально футболист получил желтую карточку за фол на нападающем грозненцев Иване Олейникове, за это был назначен пенальти в ворота ЦСКА.

Форвард грозненской команды пробил пенальти, который отбил Игорь Акинфеев. После этого ВАР вновь вмешался в игру и попросил главного арбитра Владислава Безбородова посмотреть эпизод с фолом Гайича.

После просмотра повтора Безбородов отменил свое решение и показал Гайичу красную карточку вместо желтой, а также позволил грозненцам перебить пенальти.