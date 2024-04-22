Кечинов — о календаре РПЛ: «И в ноябре, и в декабре есть проблемы с проведением матчей. Но ситуация из года в год повторяется»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» итоги общего собрания РПЛ об утверждении календаря на сезон-2024/25.

«У нас есть люди, которые принимают подобные решения. У них есть доступ ко всем данным и информации для того, чтобы изучить ситуацию и согласиться на такой календарь. Из года в год эта ситуация повторяется. Мы видим, что в декабре, и даже в ноябре есть проблемы: с проведением матчей, с полями, с погодой», — сказал Кечинов «СЭ».

В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.

(Денис Сафронов)