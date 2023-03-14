Кавазашвили: «Промес и Малком одинаково хороши. Они творят чудеса в РПЛ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что думает о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе и футболисте «Зенита» Малкоме.

«Промес и Малком — игроки одного уровня. Оба одинаково хороши. Они творят чудеса, играя в РПЛ. Наблюдать за ними одно удовольствие. Кто выиграет гонку бомбардиров? Я ставлю не на личность, а на команду. Сейчас «Спартак» радует своей игрой. Это главное», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

В текущем сезоне Промес забил 16 мячей в 18 матчах чемпионата России. На счету Малкома 16 голов в 19 играх.