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Булыкин: «Локомотив» начинает радовать. Уверен, команда будет в первой десятке»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру московского клуба в последних матчах.

«Локомотив» начинает радовать, команда потихоньку начинает двигаться вверх. Уже две победы в чемпионате есть, дальше будет только лучше. Физически, а особенно психологически, команда здорово готова, подбор футболистов позволяет им решать большие задачи. Команда не должна бороться за вылет. Уверен, «Локомотив» будет в первой десятке», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 19 туров.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-lokomotiv-nachinaet-radovat-uveren-oni-budut-v-pervoj-desyatke/
Дмитрий Булыкин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

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Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

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 8
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Краснодар

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И К Ж
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