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Карпин рассказал об отношениях с Федуном и Дзюбой

15:45
Валерий Карпин и Леонид Федун. Фото Алексей Иванов, -
Валерий Карпин и Леонид Федун. Фото Алексей Иванов, -
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире жены Дарьи в Instagram 22 марта рассказал об отношениях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Здороваюсь ли с Дзюбой? Нет, мы с ним даже не видимся. Какие отношения с Федуном? Никаких», — сказал Карпин.

Во время работы Карпина в «Спартаке» случилась история с пропажей денег у Владимира Быстрова, и подозрения пали якобы на Артема Дзюбу. Сразу после этого форвард был отправлен в аренду в «Томь».

Леонид Федун в 2014 году после увольнения Карпина из «Спартака» назвал его «сбитым летчиком».

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