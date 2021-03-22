Карпин рассказал об отношениях с Федуном и Дзюбой
15:45
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире жены Дарьи в Instagram 22 марта рассказал об отношениях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Здороваюсь ли с Дзюбой? Нет, мы с ним даже не видимся. Какие отношения с Федуном? Никаких», — сказал Карпин.
Во время работы Карпина в «Спартаке» случилась история с пропажей денег у Владимира Быстрова, и подозрения пали якобы на Артема Дзюбу. Сразу после этого форвард был отправлен в аренду в «Томь».
Леонид Федун в 2014 году после увольнения Карпина из «Спартака» назвал его «сбитым летчиком».
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